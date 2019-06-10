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Госинспекторы пресекли очередную попытку незаконной рыбалки в ООПТ. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника

Браконьеры Камчатки открывают сезон в заповедных водах

В Южно-Камчатском федеральном заказнике пресекли попытку незаконного вылова. Из реки Озерной в границах ООПТ и за ее пределами госинспекторы вытащили четыре сети общей длиной почти 50 м.

По Озерной нерка поднимается из Охотского моря в Курильское озеро — крупнейшее в Азии нерестилище этого лосося. Массовый ход лососей, как правило, происходит с июля по сентябрь, но у сотрудников службы охраны заповедных территорий уже начался горячий сезон.

Сети на реке обнаружила группа государственных инспекторов Кроноцкого заповедника. Орудия незаконного промысла изъяли, устанавливаются личности нарушителей.

За 2018 г. в Южно-Камчатском заказнике выявлено восемь фактов рыбного браконьерства, сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника. В четырех случаях материалы передали в полицию для возбуждения уголовных дел по статье 256 УК РФ (незаконный вылов), проводятся проверки. Общая сумма причиненного ущерба превысила 134 тыс. рублей.

«В последние годы незаконно добыть водные биоресурсы в Южно-Камчатском федеральном заказнике пытаются приезжие. На территорию браконьеры проникают, игнорируя предупреждающие аншлаги, установленные на всех подходах к заказнику. Нарушителей из числа местных жителей встречается все меньше. Сказывается активная эколого-просветительская работа сотрудников заповедника с населением и партнерство с рыбопромышленными предприятиями, заинтересованными в сохранении запасов дикого лосося, которые воспроизводятся в Курильском озере», - рассказал заместитель директора по охране Кроноцкого заповедника Владимир Халманов.

Fishnews

  • Госинспекторы пресекли очередную попытку незаконной рыбалки в ООПТ. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Инспекторы днем и ночью патрулируют реку в границах ООПТ и за ее пределами. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Сети нашли на Озерной 5 июня. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Сети нашли на Озерной 5 июня. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Общая протяженность изъятых браконьерских сетей - 49 м. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Инспекторы устанавливают предупреждающие аншлаги. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
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    НазадМетки: браконьерствокамчаткалососьуголовное дело
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