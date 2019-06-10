10 июня 2019 года

Осетровый проект стартовал в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре запущен региональный приоритетный проект «Сохранение сибирского осетра». До 2024 г. планируется переселить в местные водоемы не менее 6 млн экземпляров молоди «краснокнижной» рыбы.

Первым стал выпуск в общей сложности 2,5 тыс. мальков осетра и стерляди в Иртыш в Ханты-Мансийске. Как сообщили Fishnews в пресс-центре правительства ХМАО - Югры, осетрят доставили из Тюмени, а стерлядь вырастили на Югорском рыбоводном заводе. Особям обоих видов около года, их выживаемость в дикой природе составляет 50-60% - рыба уже может укрываться от хищников.

Проект «Сохранение сибирского осетра» входит в проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в рамках нацпроекта «Экология». Предусмотрены компенсационные выпуски за счет хозяйствующих субъектов, в том числе предприятий, добывающих в регионе нефть и газ. Предполагается работа с предприятиями, чтобы реки пополнялись именно осетровыми, а не малоценными видами.

В ближайшие годы планируется нарастить мощности производства молоди осетровых на Югорском рыбоводном заводе. Сейчас он способен обеспечивать выпуск до 500 тыс. экземпляров в год. К 2023 г. этот показатель должен увеличиться до 5 миллионов.

Fishnews