10 июня 2019 года

ИКЕС советует поймать больше атлантической сельди

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) дал рекомендации по промыслу сельди в будущем году. В Северном море, проливах Скагеррак, Каттегат и восточной части Ла-Манша предлагается освоить в общей сложности 431 тыс. тонн.

Непосредственно в режиме промышленного рыболовства ученые советуют освоить 418,65 тыс тонн, пишет британский портал Undercurrent News. Это значительно выше рекомендации ИКЕС на текущий год (311,6 тыс. тонн). При этом утвержденный лимит на 2019 г. составляет 385 тыс. тонн.

Кроме того, специалисты совета предупредили об ожидаемом сокращении популяции в ближайшие годы, сообщает корреспондент Fishnews. Нерестовый запас сельди на 2020 г. оценивается в 1,3 млн тонн, это самый низкий показатель с 1996 г.

Рекомендация ИКЕС составляется с использованием подхода максимально устойчивого использования ресурса. После опубликования решения совета страны Евросоюза и Норвегия устанавливают фактические квоты.

Fishnews