11 июня 2019 года

В России создадут реестр недобросовестных водопользователей

Опубликован федеральный закон, предусматривающий создание реестра недобросовестных водопользователей. Включение в список станет основанием для отказа в предоставлении водного объекта.

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. № 139 «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части введения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования» опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из текста документа, в реестр будут вносить сведения о физических лицах, индивидуальных предпринимателях и компаниях, победивших в аукционе на право водопользования, но отказавшихся от заключения договора. В число недобросовестных попадут и те, кто использует водный объект нецелевым образом или с нарушением законодательства РФ. Факт внесения в реестр в дальнейшем станет основанием для отказа в заключении с ним договора водопользования.

Предполагается, что закон поможет бороться с теми, кто участвует в аукционах не для дальнейшего использования водного объекта, а для получения выгоды за отказ от участия в торгах или за переуступку права пользования. Вести реестр будут Росводресурсы. Закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования.

Fishnews