13 июня 2019 года

Сельской администрации не дали повысить налог для рыбоводов

Филиал Главрыбвода, работающий в Дагестане, добился в арбитраже отмены постановления сельской администрации об изменении категории земли под рыбоводным заводом. Тем самым рыбоводам удалось избежать 7-кратного повышения земельного налога.

Как установлено в судах, еще в 1960 г. власти выделили земли для организации работ по разведению рыбы, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно сделанной в 2007 г. выписке из государственного земельного кадастра, этот участок относился к категории земель водного фонда и был передан Российской Федерацией рыбводу в бессрочное пользование. Участок использовался Бирюзовским рыбоводным заводом.

В 2013 г. администрация села Новый Бирюзяк своим постановлением перевела участок в категорию земель сельхозназначения с разрешением использовать его для рыбоводства. В 2018 г. филиал получил налоговое уведомление, в котором сумма земельного налога с участка выросла со 184 тыс. рублей до 1,37 млн рублей.

Филиал обратился в арбитраж, требуя отмены постановления администрации села и возвращения земель в водный фонд. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону филиала, сославшись на статью 2 федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Согласно логике судов, перевести земельный участок из одной категории в другую сельская администрация могла, только получив на это полномочия от Правительства РФ, а также заручившись согласием филиала как правообладателя. Администрация не имела ни полномочий, ни согласия, поэтому постановление было признано недействительным.

Fishnews