13 июня 2019 года

Ситуация на промысле улучшилась

К 12 июня российские организации добыли более 2,13 млн тонн водных биоресурсов. Отставание от уровня прошлого года сократилось до 0,9%.

В Дальневосточном бассейне объем вылова увеличился на 4% по сравнению с показателем на отчетную дату 2018 г. и достиг 1,5 млн тонн. На промысле минтая освоено 1,1 млн тонн – на 48 тыс. тонн больше, чем год назад. Добыча трески достигла 83,6 тыс. тонн (+25 тыс. тонн по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года). Тихоокеанской сельди поймали 106 тыс. тонн (-11 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне добыли 234,6 тыс. тонн водных биоресурсов, это на 29% ниже уровня прошлого года. Промысел трески принес 175,3 тыс. тонн (-15 тыс. тонн), пикши – 18 тыс. тонн (-24,3 тыс. тонн).

В Западном бассейне рыбаки нарастили вылов на 9% к уровню 2018 г. – до 55 тыс. тонн. Шпрота поймали 34,7 тыс. тонн – на 4 тыс. тонн больше, чем год назад. Балтийской сельди добыли 15,6 тыс. тонн, прибавка составила 0,7 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне отечественные суда освоили 35 тыс. тонн, уловы в минусе на 1,4%. Хамсы добыто 17,7 тыс. тонн (-4 тыс. тонн), шпрота – 5,2 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне общий вылов увеличился на 21% к уровню 2018 г. и достиг 31,2 тыс. тонн. Промысел крупного и мелкого частика принес 16,8 тыс. тонн, что на 4 тыс. тонн больше, чем год назад. Объем добычи пресноводных видов составил 9 тыс. тонн (+1 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил 275 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Fishnews