13 июня 2019 года

В Астраханской области распределят участки для промысла

Конкурс на 61 рыболовный участок в Астраханской области объявило региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности. Все акватории предлагаются под промышленную добычу.

Заявки на торги принимаются до вскрытия конвертов 15 июля, сообщает корреспондент Fishnews. Конкурс будет проходить в Астрахани. Рыболовные участки площадью от 2 до 627 га расположены на реках, притоках, ериках, ильменях, протоках, затонах, озере, а также в Волго-Каспийском канале и заливе Мечетный Проран в границах Икрянинского, Красноярского, Лиманского, Наримановского и Харабалинского муниципальных районов. С победителями заключат договоры на 5 лет.

Критерии оценки заявок – наличие положительного опыта промышленного рыболовства и рыбопереработки (с повышающими или понижающими коэффициентами в зависимости от удаленности завода от РПУ и видов выпускаемой продукции), численность работников у претендента, а также предложение по плате за участок.

Fishnews