14 июня 2019 года

Рыбоводам Кубани и Донского края предлагают участки

В Ростове-на-Дону на аукционе разыграют 13 пресноводных участков для аквакультуры в Краснодарском крае и 5 – в Ростовской области. Заявки принимаются до 15 июля.

Торги проведет Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства. В Ростовской области аукцион состоится 22 июля. Разыгрываемые РВУ площадью от 2 до 45 га находятся на водохранилищах, озере, реке и балке в границах Багаевского, Сальского, Константиновского и Неклиновского районов, сообщает корреспондент Fishnews.

В Краснодарском крае торги пройдут 24 июля. Участки-лоты площадью от 10 до 96 га расположены на реках и балках на территории Павловского, Крыловского, Гулькевичского, Динского, Каневского, Ленинградского, Тимашёвского и Тихорецкого районов.

В обоих регионах участки предоставляются на 25 лет под пастбищную аквакультуру на условиях совместного водопользования.

Fishnews