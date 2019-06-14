14 июня 2019 года

Иранцы нарастили вылов на Каспии

Промысловики Ирана за сезон 2018-2019 гг. добыли в территориальных водах республики в Каспийском море 15,8 тыс. тонн костных рыб. Это на 44% больше, чем за предыдущую путину.

Сезон вылова длился с 7 октября по 17 апреля, сообщает корреспондент Fishnews. По информации иранской Организации по рыболовству и рыбоводству «Шилат», 67% добычи пришлось на кутума, 23% - на кефаль и еще 10% - на другие промысловые виды. Чиновники рассказали, что улов кутума вырос на 48%, а кефали - на 56% к прошлым показателям.

При этом, пишет Financial Tribune, 58% общего вылова было освоено в водах Мазендерана, 37% - Гиляна и еще 5% - Голестана.

Fishnews