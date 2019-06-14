14 июня 2019 года

Предприятиям намерены изменить ориентир по равношипому крабу

Министерство сельского хозяйство РФ предложило внести изменения в минимальные суточные объемы добычи крабов на судно. Такие показатели были установлены для того, чтобы бороться со злоупотреблениями на промысле.

Минсельхоз подготовил изменения в приказ от 27 ноября 2013 г. № 438. Минимальный суточный объем вылова равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне на судно предлагается снизить с нынешних 1,14 тонны до 0,95 тонны. Речь идет об ориентире для флота длиной от 65 до 34 м, сообщает корреспондент Fishnews.

Минимальные суточные объемы добычи крабов были установлены для противодействия незаконному промыслу: чтобы бороться со случаями, когда судно, если судить по официальным уловам, работает за пределами рентабельности, однако продолжает находиться в промрайоне и занимается нелегальной добычей.

Fishnews