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Лососевая путина в Магаданской области. Фото пресс-службы Охотского теруправления Росрыболовства

Промысловикам Колымы выделили объемы лососей

Рыбаки Магаданской области в текущем году смогут освоить около 9,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов. Для промышленного рыболовства пока выделили более 6 тыс. тонн.

Заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб прошло в правительстве Магаданской области. Специалисты распределили объемы промышленного вылова, установили сроки путины и режим проходных дней.

По рекомендации отраслевой науки, первоначальный объем для промышленного рыболовства составил чуть более 6 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Горбуши предлагается освоить 4550 тонн, кеты — 940 тонн, кижуча — 93 тонны, гольца — 443 тонны. По мнению ученых, акцент промысла в этом году будет смещен в водоемы залива Шелихова. Ожидается, что туда подойдет более двух третей прогнозируемых объемов лососей, в первую очередь - горбуши.

По информации регионального департамента рыбного хозяйства, для всех направлений рыболовства выделено в общей сложности около 9,4 тыс. тонн лососевых.

Ранее комиссия рассматривала вопросы организации традиционного и любительского рыболовства в предстоящую «красную» путину. КМНС могут добыть 619 тонн лососевых, традиционный лов начнется на морских участках с 20 июня, а на реках области - с 29 июня. Участки для организации любительского рыболовства начнут свою работу также с 29 июня, для этих целей изначально выделили 185 тонн. Окончание промысла лососей в текущем году предварительно намечено на 22 сентября.

Fishnews

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