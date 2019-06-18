18 июня 2019 года

Рыбинспекторы оставили браконьера без улова и лодки

В ходе рейда на реке Камчатка сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства обнаружили моторную лодку с незаконно добытым лососем. Ущерб превысил 2,1 млн рублей.

Всего в моторке находилось 180 экземпляров нерки и две чавычи, общий вес рыбы составил 407 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе СВТУ. Браконьер с места нарушения скрылся.

Лодка и незаконный улов изъяты. Собранные материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства).

Fishnews