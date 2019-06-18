18 июня 2019 года

Необычные «гости» заплыли в воды Приморья

Новые для России виды субтропических рыб обнаружили в Приморском крае. В акватории Дальневосточного морского заповедника зарегистрировали изменчивую саблезубую морскую собачку и желтохвостую барракуду.

Необычных обитателей заповедника обнаружил его научный сотрудник, ихтиолог, кандидат биологических наук Александр Маркевич. Изменчивая саблезубая морская собачка (Petroscirtes variabilis (Cantor, 1849) и желтохвостая барракуда (Sphyraena flavicauda (Ruppell, 1838)) предпочитают тропические воды Индийского и Тихого океанов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, обе рыбы были встречены возле острова Большой Пелис. Он расположен в юго-западной части залива Петра Великого Японского моря.

Fishnews