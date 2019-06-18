18 июня 2019 года

Прокуратура нашла нарушения в Росрыболовстве

Генпрокуратура проверила деятельность Росрыболовства и его территориальных органов и выявила ряд нарушений законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено 12 сотрудников рыбного ведомства.

При проверке деятельности Федерального агентства по рыболовству и его территориальных органов выявлены многочисленные нарушения законодательства, направленного на сохранение и воспроизводство водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Агентством не обеспечена должным образом реализация контрольно-надзорных полномочий в сфере охраны рыбных ресурсов. Ведомством не искоренена практика незаконной выдачи разрешений на вылов. Ненадлежащим образом осуществляется государственный мониторинг водных биоресурсов и информационное обеспечение рыбохозяйственной отрасли», – говорится в пресс-релизе надзорного органа.

По данным Генпрокуратуры, Росрыболовство не обеспечило целевого и эффективного использования средств федерального бюджета и выполнения функций госзаказчика в области охраны и воспроизводства рыбных запасов. Кроме того, отсутствовало необходимое материально-техническое и правовое обеспечение органов рыбоохраны.

Работа над ошибками

После того как Генпрокуратура направила представление в Росрыболовство, федеральное агентство приняло ряд мер по устранению и профилактике нарушений. В частности, на расширенном заседании коллегии рассматривался вопрос о повышении эффективности госконтроля, изъятия незаконных орудий лова.

Росрыболовство предъявило исковые заявления к хозяйствующим субъектам – с требованием выполнить искусственное воспроизводство рыб – и по другим направлениям.

Прокуратура также положительно оценила шаги агентства по обеспечению надлежащего функционирования и совершенствованию отраслевой системы мониторинга и отметила проработку вопроса о дополнительном финансировании органов рыбоохраны.

К дисциплинарной ответственности по результатам служебных проверок привлечены 12 должностных лиц органов Росрыболовства, в том числе семь – из руководящего состава.

Fishnews