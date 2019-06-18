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Минэкономразвития решило собрать мнения о проекте постановления, призванном стимулировать строительство мало- и среднетоннажного флота под инвестквоты

Минэк спрашивает бизнес о поправках по инвестиционным квотам

Минэкономразвития решило собрать мнения о проекте постановления, призванном стимулировать строительство на Дальнем Востоке мало- и среднетоннажного флота в рамках программы инвестквот

Одно из направлений, которое должно развиваться в рамках программы инвестиционных квот, это строительство мало- и среднетоннажного флота для промысла на Дальнем Востоке.

Однако результаты первых заявительных кампаний показали недостаточный спрос на такие проекты. В марте реализация программы инвестквот обсуждалась на заседании подкомиссии у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. По итогам ведомствам, Агентству по привлечению инвестиций, Фонду развития Дальнего Востока было поручено подготовить проект нормативного правового акта, предусматривающего увеличение долей инвестквот в расчете на один объект инвестиций под проекты по строительству мало- и среднетоннажного флота в Дальневосточном бассейне.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в мае такой проект постановления был размещен на профильном портале regulation.gov.ru. Сейчас доступна доработанная версия проекта акта.

Планируется увеличить доли квот под объекты инвестиций «Д-1» и «Д-2» (среднетоннажник длиной не менее 35 м и малотоннажник длиной не меньше 25 м под ресурсы разнорыбицы на Северных Курилах), «Е-1» и «Е-2» (среднетоннажник и малотоннажник под квоты на Южных Курилах), «Ж-1» и «Ж-2» (среднетоннажник и малотоннажник под ресурсы на Западной Камчатке).

При этом планируется определить особые сроки заявочной кампании. Алгоритм предложен следующий: не позже чем через 10 дней после вступления в силу постановления на сайте Росрыболовства и сайте https://torgi.gov.ru должна появиться информация о начале отбора инвестиционных проектов и процедуре его проведения. На подачу заявлений отводится 5 месяцев со дня размещения этих сведений.

Как отмечено в пояснительной записке, распределение остатков инвестквот должно обеспечить строительство не менее 36 малотоннажных или 12 среднетоннажных судов.

Минэкономразвития решило провести публичные консультации по проекту постановления. Участникам предложено ответить, помогут ли изменения достигнуть цели, какие риски они могут повлечь и т.д.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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