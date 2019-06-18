18 июня 2019 года

Рыба поедет по новым правилам

Минтранс опубликовал новые правила перевозок скоропортящихся грузов по железной дороге. «Рыбную» часть документа значительно сократили и снабдили отсылками к техрегламенту ЕАЭС.

Приказ Министерства транспорта от 4 марта 2019 г. № 66 «Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новые правила вступят в силу через 180 дней со дня официального опубликования. Не подлежащим применению признан одноименный приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г. № 37.

Правила предусматривают требования к средствам перевозки, обязанности грузоотправителя, особенности транспортировки отдельных видов скоропортящихся грузов (в том числе мороженой пищевой рыбной продукции).

Как сообщает корреспондент Fishnews, по сравнению с прежними правилами, в документе значительно сокращена часть, посвященная перевозкам конкретно рыбной продукции. При этом правила дважды отсылают к техрегламенту ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Fishnews