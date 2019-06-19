19 июня 2019 года

Нечестному торговцу икрой зачитали приговор

Жителя Камчатки, получавшего предоплату за красную икру и не исполнявшего свои обязательства, осудили на 2 года условно. Обманутые покупатели из других регионов выходили на лжепродавца через популярные сайты объявлений.

На суде мужчине вменили два эпизода преступной деятельности, совершенные в 2018 г., сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. В первом случае жертвой обмана стал житель Иркутска, который перевел 58,5 тыс. рублей предоплаты, во втором – житель город Артем (Приморский край), лишившийся 134,5 тыс. рублей.

В суде действия фигуранта квалифицировали по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Подсудимый признал свою вину и частично возместил потерпевшим ущерб на общую сумму 122 тыс. рублей. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Fishnews