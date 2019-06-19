19 июня 2019 года

Дальневосточные сети поставят на учет

Минсельхоз предложил порядок, который будет использоваться для учета сетных орудий лова при любительской рыбалке. Планируется, что такие меры помогут в сохранении водных биоресурсов.

С 1 января 2020 г. вступит в силу федеральный закон о любительском рыболовстве. Предусматривается запрет на использование сетных орудий добычи. Исключение законодатели оставили для рыбалки на водных объектах в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Причем орудия лова подлежат учету и обязательной поштучной маркировке, а информация о них должна вноситься в специальный реестр.

Порядок учета и ведения реестра, порядок маркировки и требования к ним должно установить правительство. Причем в законе уже предусмотрено, что на орудия лова должны наноситься фамилия, имя, отчество (если есть) рыболовства, характеристика орудия добычи и его учетный номер.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз предложил проект постановления правительства об учете. Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

Готовьте маркировку

Планируется, что вести учет будут территориальные органы Росрыболовства. За ними предлагается закрепить внесение сведений о сетных орудиях в реестр. Судя по проекту, учету будут подлежать жаберные сети, сачки и подхваты, сетные ловушки.

Министерство предлагает, чтобы заявления владельцы сетных орудий могли подавать на бумаге или в форме электронного документа. Согласно проекту, будет закреплена возможность подачи заявки через МФЦ, портал госуслуг, региональные порталы государственных и муниципальных услуг.

Предполагается, что в заявлении будет указываться информация об орудиях лова, водные объекты, на которых рыбак собирается вести лов.

Теруправление Росрыболовства сможет отказать во внесении изменений, если заявленное орудие лова не отвечает правилам рыболовства, а также если в обращении будет содержаться недостоверная, искаженная или неполная информация. Теруправление должно будет указывать в решении причины отказа.

Согласно проекту, каждому орудию лова, данные о котором внесены в реестр, должен присваиваться учетный номер. Его владелец должен будет нанести на орудие добычи.

Также предложен порядок маркировки и требования к ней. Маркировать орудия лова их владельцы должны после учета. Приобрести или изготовить знаки, согласно проекту, владельцы сетных орудий должны самостоятельно.

Какие регионы ждет новое регулирование

В проекте приводится список регионов, где рыбачить сетными орудиями будет можно, но после учета и обязательной маркировки. Это Амурская, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Тюменская, Томская, Челябинская, Свердловская, Кемеровская Кировская, Курганская, Омская, Новосибирская, Магаданская, Сахалинская, Иркутская, Еврейская автономная области, Коми, Карелия, Республика Саха (Якутия), Бурятия, Республика Алтай, Республика Тыва, Хакасия, Алтайский, Красноярские края, Камчатский, Хабаровский, Забайкальский, Приморский края, Чукотский автономный округ.

Fishnews