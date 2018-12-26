26 декабря 2018 года

Любительская рыбалка получила закон

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о любительском рыболовстве. В силу документ вступит с 2020 г. – за исключением пункта о переоформлении договоров на участки.

Опубликован федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 475 «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Работа над законом о любительской рыбалке велась несколько лет – с 2011 г., когда по стране прокатились митинги рыболовов. Основные дискуссии при подготовке разворачивались вокруг участков для организации спортивно-любительского рыболовства. В 2013 г. Госдума приняла законопроект в первом чтении и только спустя пять лет – во втором.

Новый закон призван установить особенности правового регулирования отношений в области любительской рыбалки, сообщает корреспондент Fishnews. Среди положений, которые привлекли наибольшее внимание, - ограничения по применению сетных орудий лова. Рыболовы-любители смогут использовать их только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, причем потребуется учет и обязательная поштучная маркировка таких сетей. Порядок учета, порядок маркировки и требования к ней должно установить правительство.

Предусматривается, что участки для организации любительского лова можно будет оставить в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Перечень таких районов определит Правительство РФ по представлению глав регионов, причем речь идет о ценных видах водных биоресурсов. Лов на участках должен будет осуществляться по путевкам, при этом в законе закреплено создание инфраструктуры для организации рыбалки. В остальных случаях договоры будут действовать до 31 декабря 2020 г.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 г. Исключение – пункт о переоформлении договоров закрепления рыбопромысловых участков для организации любительской рыбалки на рыболовные, он начнет действовать с 1 января 2019 г.

Напомним, что сенаторы, рассматривая закон, отметили, что тема любительской рыбалки чувствительная для страны, и решили мониторить, как документ будет применяться на практике.

Как отреагировали на закон о любительской рыбалке на тематических форумах, можно прочитать в материале Fishnews.



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