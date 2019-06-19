19 июня 2019 года

Китайский бизнес предложил рыбный технопарк на Сахалине

Инвесторы из Китая представили концепцию строительства рыбоперерабатывающего индустриального парка в Сахалинской области, сообщили в Росрыболовстве. Ведомство пообещало изучить проект и предложить варианты сотрудничества в рамках российского законодательства.

Представители Росрыболовства провели встречу с делегацией китайской инвестиционной компании CRCC International Investment Group Ltd. Это дочерняя компания по управлению инвестициями за границей госкорпорации CRCC («Китайская железнодорожная строительная компания»). Встреча в Москве прошла по инициативе китайских инвесторов, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Замминистра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул готовность к обсуждению перспектив реализации совместных проектов на Дальнем Востоке. Китайская сторона представила концепцию строительства рыбоперерабатывающего индустриального парка в Сахалинской области. Отмечено, что CRCC International Investment Group Ltd., которая намерена воплотить проект, входит в топ-500 предприятий в мире.

Проект предусматривает создание заводов по переработке морепродуктов, логистических и складских мощностей, торговой площадки, судоремонта, строительство новых рыбопромысловых судов и рыбного морского порта. Планируемые инвестиции составляют около 350 млн долларов, проектная мощность переработки – 300 тыс. тонн водных биоресурсов.

«Россия – один из важнейших партнеров Китая, мы намерены выделять большие инвестиции на российский рынок и активно участвовать в развитии рыбоперерабатывающей инфраструктуры. Мы надеемся создать совместное китайско-российское предприятие на государственном уровне, которое может стать образцом реализации масштабных и высокотехнологичных проектов России и Китая», – сказал генеральный менеджер CRCC International Investment Group Ltd. Дун Футан.

Глава Росрыболовства отметил, что прежде чем детально обсуждать реализацию проекта, необходимо определиться со стартовой составляющей – сырьевой базой. Илья Шестаков подчеркнул, что, по российскому законодательству, квоты на вылов ликвидных водных биоресурсов закреплены за российскими пользователями по историческому принципу на 15 лет и в качестве источника сырья можно рассматривать либо неквотируемые объекты, которые недоосваиваются отечественными рыбопромышленниками, либо партнерство с российской рыбодобывающей компанией. «Безусловно, мы поддерживаем такое начинание. В целом нам интересна реализация проекта на Сахалине. Самое важное – на каком ресурсе вы будете работать. Как только появится это понимание, мы будет двигаться быстро и подключим всех необходимых специалистов для создания такого комплекса», – сказал руководитель ФАР.

По итогам встречи стороны договорились, что Росрыболовство изучит проект и предложит возможные варианты сотрудничества в рамках действующего российского законодательства.

Fishnews