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В Магаданской области запускают эксперимент по автоматизации выдачи ветсертификатов через ЭПЖ для «прибрежки». Фото пресс-службы Охотского теруправления ФАР

Ветсертификаты для «прибрежки» Колымы поможет оформлять ЭПЖ

В Магаданской области запускают пилотный проект по выдаче электронных ветсертификатов через ЭПЖ при прибрежном лове. Участие в эксперименте примут 20 предприятий региона.

Проект реализуют Центр системы мониторинга рыболовства и связи совместно с Россельхознадзором и Федеральным центром охраны здоровья животных. Планируется автоматизировать процесс формирования ветеринарных сопроводительных документов через электронный промжурнал для предприятий «прибрежки», сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Возможность получения электронных ветсертификатов благодаря интеграции ФГИС «Меркурий» и ЭПЖ уже реализована для рыбацкого флота, оснащенного техническими средствами контроля. «В дальнейшем предполагается, что аналогичным образом будет организована выдача рыбопромысловым судам в автоматическом режиме ветсертификатов на перегрузку на транспортные суда, переработку и рыбопродукцию. Что касается предприятий в прибрежной зоне, то на первом этапе для них будет организована выдача электронных ветсертификатов на вылов, а затем перечень также будет расширен», - рассказал начальник информационно-аналитической службы ЦСМС Кирилл Умников.

Чтобы выдача ветсертификатов в автоматическом режиме была реализована на всей цепочке добычи и транспортировки рыбы и рыбной продукции, владельцам транспортных судов необходимо зарегистрироваться в отраслевой системе мониторинга, отмечают в Центре.

Оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде стало обязательным с 1 июля 2018 г.

Fishnews

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НазадМетки: магаданская областьроссельхознадзор
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