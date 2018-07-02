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Мороженый минтай-«безголовка»

Электронная ветсертификация: теперь обязательно

Требование об обязательной электронной ветсертификации вступило в силу с 1 июля. Как показали многочисленные обсуждения, у рыбопромышленников остается немало вопросов к работе в системе «Меркурий».

Сначала закон установил, что на обязательную ветсертификацию потребуется перейти с 1 января 2018 г., однако в самом конце прошлого года срок сдвинули на 1 июля. Также в законодательстве предусмотрели случаи, когда оформлять ветеринарно-сопроводительные документы по-прежнему можно будет на бумаге. В частности, это невозможность использования системы для электронной ветеринарной сертификации в населенных пунктах, где нет выхода в интернет (список таких мест должен быть утвержден в каждом регионе).

В мае Fishnews запустил опрос, посвященный нововведению. Читателям предлагалось ответить, готовы ли они к переходу на обязательную электронную ветсертификацию. Тема нашла горячий отклик. Вариант: «Столкнулись с проблемами при тестировании, система для электронного оформления сырая» – буквально ушел в отрыв и набрал 93,3%. 21 респондент спросил об ЭВС: «А что это такое?» – 3,9%. Ответ: «Готовы полностью, успешно оформляем ВСД в электронном виде уже сейчас» – выбрали 1,86% участников опроса, вариант: «К 1 июля успеем подготовиться» – 0,93%.

Результаты опроса показали то же, что и многочисленные обсуждения на различных площадках: переход на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде обещает быть нелегким. Для решения технических вопросов, возникающих у представителей рыбной промышленности при использовании системы, Росрыболовство решило совместно с Россельхознадзором создать специальную рабочую группу. Предполагается, что она будет собираться в еженедельном режиме, в формате видеоконференции к обсуждению будут подключаться регионы.

Обращаем также внимание, что Минсельхоз изложил в новой редакции перечень подконтрольных товаров, на которые необходимы ветеринарно-сопроводительные документы (приказ от 27 июня 2018 г. № 251), перечень товаров, на которые могут оформлять ветеринарно-сопроводительные документы негосударственные ветеринарные специалисты (приказ от 27 июня 2018 г. № 250), перечень товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы могут оформлять уполномоченные лица предприятий – производителей и (или) участников оборота подконтрольных товаров (приказ от 27 июня 2018 г. № 249).

Fishnews продолжает мониторинг ситуации, связанной с электронной ветеринарной сертификацией. О возникающих вопросах можно сообщить, прислав информацию на адрес редакции evs-fish@mail.ru.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовствороссельхознадзор
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