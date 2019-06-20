Новости
В Кодекс РФ об административных правонарушениях планируют внести поправки, предусматривающие штрафы за несоблюдение мер по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Фото с сайта Pixabay

За ущерб от строительства накажут рублем

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в КоАП, вводящие штрафы за несоблюдение мер по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с усилением административной ответственности за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов» рассматривался 19 июня на заседании комитета ГД по государственному строительству и законодательству.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки вводят в КоАП санкции за несоблюдение требований, указанных в статье 50 ФЗ «О рыболовстве...», о сохранении водных биоресурсов и среды их обитания при градостроительной и иной деятельности. Сейчас хозяйствующие субъекты обязаны применять такие меры - по согласованию с Росрыболовством, но прямого наказания за их отсутствие не предусмотрено.

Законопроект, инициированный правительством, устанавливает административную ответственность за невыполнение мер по сохранению рыбных запасов и среды их обитания в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, негативно влияющей на состояние водоема. Штрафы для нарушителей составят от 3 до 5 тыс. рублей - для граждан, от 10 до 15 тыс. рублей - для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей - для юридических лиц.

Если строительные работы не были согласованы с Росрыболовством, их организаторов могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей - для физических лиц, от 8 до 10 тыс. рублей - для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. рублей - для предприятий.

По мнению депутатов, установление административной ответственности за такого рода правонарушения будет стимулировать правомерное поведение и сотрудничество с регулирующими органами хозяйствующих субъектов при согласовании и выполнении работ, оказывающих неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания.

По итогам заседания комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении 25 июня. Ранее поправки также получили одобрение комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

Алексей БАЙТАЛЮК

Системные исследования сделают ресурсы доступнее

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

Сергей КОРГУН

Важно создать для судна слаженную команду

Все материалы

Крупным планом

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

Все материалы

События

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.