20 июня 2019 года

За ущерб от строительства накажут рублем

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в КоАП, вводящие штрафы за несоблюдение мер по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с усилением административной ответственности за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов» рассматривался 19 июня на заседании комитета ГД по государственному строительству и законодательству.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки вводят в КоАП санкции за несоблюдение требований, указанных в статье 50 ФЗ «О рыболовстве...», о сохранении водных биоресурсов и среды их обитания при градостроительной и иной деятельности. Сейчас хозяйствующие субъекты обязаны применять такие меры - по согласованию с Росрыболовством, но прямого наказания за их отсутствие не предусмотрено.

Законопроект, инициированный правительством, устанавливает административную ответственность за невыполнение мер по сохранению рыбных запасов и среды их обитания в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, негативно влияющей на состояние водоема. Штрафы для нарушителей составят от 3 до 5 тыс. рублей - для граждан, от 10 до 15 тыс. рублей - для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей - для юридических лиц.

Если строительные работы не были согласованы с Росрыболовством, их организаторов могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей - для физических лиц, от 8 до 10 тыс. рублей - для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. рублей - для предприятий.

По мнению депутатов, установление административной ответственности за такого рода правонарушения будет стимулировать правомерное поведение и сотрудничество с регулирующими органами хозяйствующих субъектов при согласовании и выполнении работ, оказывающих неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания.

По итогам заседания комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении 25 июня. Ранее поправки также получили одобрение комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Fishnews