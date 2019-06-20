20 июня 2019 года

Экспортеров освободят от репатриации выручки в рублях

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене требования о возврате экспортной выручки в рублях. Для несырьевого экспорта отмена предполагается с 1 января 2020 г.

Законопроект размещен на сайте российского парламента, сообщает корреспондент Fishnews. Полное название документа – «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории РФ, и репатриации денежных средств».

В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта поспособствует созданию «правовой базы для расширения использования валюты РФ во внешнеторговых расчетах, завоевания российским рублем статуса региональной валюты и средства международных расчетов с учетом складывающихся тенденций на мировом рынке».

Документ предусматривает снятие ряда ограничений во внешней торговле, в том числе отмену требования о репатриации экспортной выручки в рублях. Для несырьевого экспорта эту норму предполагается ввести с начала следующего года, для сырьевых товаров предусмотрена поэтапная отмена до 2024 г.

Fishnews