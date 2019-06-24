24 июня 2019 года

ВАРПЭ попросила подсчитать ветсертификаты на артемию

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников направила обращение в Россельхознадзор. ВАРПЭ просит ведомство предоставить данные о количестве цист артемии, на которые оформлялись первичные ветеринарно-сопроводительные документы.

Эта информация необходима для выработки мер по противодействию занижению таможенной стоимости при экспорте водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

По данным ФТС России, за период с 2015 по 2018 гг. экспортирована 501,1 тонны артемии, задекларированная как «искусственно выращенная». По оценке отраслевого объединения, за это время недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности скрыли выручку в размере около 2 млрд рублей (30,4 млн долларов), а налоговые потери государства исчисляются сотнями миллионов рублей.

«Искусственное выращивание» является одним из наиболее распространенных каналов легализации браконьерской артемии в Астраханской, Свердловской областях, Алтайском крае и других субъектах Российской Федерации. Характерным отличительным признаком браконьерской артемии является занижение таможенной стоимости при экспорте», – отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Для объективной оценки ситуации ассоциация запросила данные о количестве артемии, на которую оформлялись первичные ветеринарно-сопроводительные документы, с детализацией. В частности, ВАРПЭ считает необходимым проанализировать объемы цист рачка, заявленные в соответствии с разрешениями на вылов водных биоресурсов, выданных территориальными органами Росрыболовства, и объемы, заявленные как «искусственно выращенные».

Fishnews