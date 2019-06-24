24 июня 2019 года

Рыбное «население» Амура внесли в атлас

Во Владивостоке при поддержке WWF России увидел свет уникальный атлас «Рыбы Амура». Его издание стало одним из событий Международного года лосося.

Книга показывает видовое разнообразие амурских рыб, дает оценку современного состояния их запасов и существующим угрозам популяциям. Атлас выполнен в виде комплексной инвентаризации ихтиофауны бассейна реки на основании результатов исследований последних лет, а также анализа литературных источников. Издание содержит 137 очерков, карт и фотографий различных видов рыб, рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России. По информации экологической организации, подобный атлас-определитель уже выпущен в Монголии и готовится к изданию в Китае.

Над книгой работали специалисты WWF России и научных учреждений - Института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения РАН, Тихоокеанского и Хабаровского филиалов ВНИРО, Института водных и экологических проблем ДВО РАН.

«Полная ревизия ихтиофауны реки Амура проводилась довольно давно, и сейчас найти издание, в котором полноценно описаны все виды обитающих здесь рыб, практически невозможно. Чтобы заполнить этот пробел и сделать информацию доступной для всех, мы инициировали работу по созданию книги-атласа. Над выпуском атласа «Рыбы Амура» несколько лет трудились специалисты дальневосточных академических и рыбохозяйственных институтов. Так как бассейн реки Амур трансграничный, были использованы материалы наших коллег из WWF Монголии. Теперь мы занимаемся переводом издания на английский язык и доработкой китайской части Амурского бассейна, - рассказал координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России, старший научный сотрудник ТИГ ДВО РАН к.г.н. Евгений Егидарев. - Отличительной особенностью издания является то, что для каждого вида рыб были созданы карты ареала обитания. Картографирование производилось на современном уровне в среде геоинформационной системы (ГИС). Это позволит использовать информацию наиболее широко, например, производить пространственный анализ: оценить рыбохозяйственную значимость рек, оценить угрозы при планировании новых гидросооружений на реке, выделить наиболее ценные и перспективные к охране водотоки».

Разнообразие видов рыб России, Монголии и Китая в пределах Амурского бассейна во многом схоже, особо отметили составители атласа. Поэтому при подготовке изданий «Рыбы Амура» в РФ и «Определителя рыб Монголии» была проделана большая работа по сверке данных.

«Мы попросили авторов объединить информацию по всем видам рыб в одну книгу и с удовольствием поддержали издание «Определителя рыб Монголии». Цель этого проекта очень проста. Чем больше ты узнаешь о рыбах, тем глубже интерес к теме. Чем глубже интерес, тем больше усилий хочется прилагать и подходить к решению проблем с точки зрения науки. Именно научный подход мы используем для охраны окружающей среды. И нам бы хотелось, чтобы каждый подходил к охране природы таким образом. Пусть наши читатели будут полны энтузиазма и мотивации защищать природу, и тогда авторы этой публикации могут чувствовать себя спокойно», - подчеркнул директор WWF Монголии Доржгурхэмийн Батболд.

И российское, и монгольское издания могут быть использованы в качестве атласа-определителя для широкого круга лиц. Содержащаяся в книгах информация о статусе охраны и численности популяции по всем видам рыб будет полезной экологам, ихтиологам, специалистам в области сохранения биологического разнообразия и рыбного хозяйства.

Амурский экорегион занимает 2,4 млн кв км в пределах России, Китая и Монголии и имеет глобальное значение для сохранения биоразнообразия планеты. Река Амур образуется слиянием рек Шилка и Аргунь в Забайкалье и, протекая по территории России и Китая, впадает в Тихий океан. Трансграничный Амур входит в десятку крупнейших рек мира – его длина превышает 4400 км, а по площади водосбора он превосходит Янцзы, Хуанхэ и Меконг. Амурский бассейн находится на стыке нескольких биогеографических зон. По разнообразию ихтиофауны Амур не знает себе равных среди рек России, поскольку является домом для 139 видов рыб, в том числе для мигрирующих лососей и калуги - крупнейшего вида осетровых в мире.

Fishnews