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Соискатели на получение грантов защищали свои проекты перед специальной комиссией. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Рыбную промышленность ЯНАО поддержали грантами

В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги конкурса на гранты для развития агропромышленного комплекса региона в 2019 г. В общей сложности почти 30 млн рублей получат три рыбохозяйственных предприятия.

В бюджете ЯНАО на текущий год впервые предусмотрели грантовую поддержку предприятий ключевых отраслей агропромышленного комплекса округа – оленеводства и рыбного хозяйства. По направлению «рыболовство, переработка и рыбоводство» заявки подали 14 претендентов. По итогам рассмотрения заявок к конкурсу допустили шесть организаций, которые в июне защищали свои проекты перед специальной комиссией.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, победителями стали три предприятия: ООО «Салехардский комбинат», АО «Горковский рыбозавод» и крестьянское (фермерское) хозяйство Александра Олейника.

Салехардский комбинат получит 14 млн рублей на реализацию проекта по производству рыбной муки. Проект позволит пустить в дело малоценные виды рыб, неликвид, отходы от переработки рыбной продукции. Рыбная мука широко используется в сельском хозяйстве – например, для производства кормов, удобрения почвы. На комбинате для развития нового производства появится 12 дополнительных рабочих мест.

«В год у нас утилизируется около 1000-1200 тонн рыбных отходов, из этого объема реально получать порядка 500 тонн рыбной муки. Мы предлагаем альтернативу утилизации и в рамках замкнутого цикла будем производить уже готовую продукцию», - отметил генеральный директор комбината Денис Малышев.

Горковский рыбозавод выигранные 8 млн рублей направит на техническое обустройство пункта по первичной обработке рыбы в селе Шурышкары. Предприятие планирует приобрести скороморозильный аппарат, дизельный генератор, кран манипулятор, лодочный мотор и снегоход. Это позволит снизить расходы на электроэнергию и повысить эффективность производства.

«Подобный опыт у нас уже есть. Дизель-генераторная установка в селе Горки позволила снизить наши расходы на электроэнергию до миллиона рублей. Для нас это огромная помощь», - рассказал директор рыбозавода Игорь Зайцев.

Также победил проект фермы по выращиванию радужной форели. Сейчас глава крестьянского хозяйства Александр Олейник занимается производством товарного осетра. Аквафермер планирует растить форель под открытым небом в специальных садках. Для этого будет построена садковая линия на реке Собь и приобретен производственный модуль с необходимым оборудованием. На реализацию проекта предприятие получит 7,6 млн рублей.

Fishnews

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