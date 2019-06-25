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«Альфа-Банк» и группа «АльфаСтрахование» выступят партнерами Seafood Expo Russia 2019

«Альфа-Банк» стал стратегическим партнером выставки в Питере

Статус стратегического партнера Seafood Expo Russia получил «Альфа-Банк». Официальной страховой компанией выставки стала группа «АльфаСтрахование».

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По данным организаторов, в выставке примут участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 9 тыс. человек.

Как сообщили Fishnews в ESG, статус стратегического партнера выставки получил «Альфа-Банк». Организаторы обращают внимание, что это крупнейшая в России частная финансовая организация, которая в течение последних лет выстроила тесные партнерские взаимоотношения с рыбной отраслью. В рамках программы инвестиционных квот, компания поддержала целый ряд проектов по строительству судов, при ее участии строится первый отечественный краболов «Русь». «Альфа-Банк» располагает профессиональной экспертизой и готов финансировать различные виды сделок по слиянию и поглощению. Предприятие также предлагает весь спектр решений для регулярного бизнеса, включая кредиты, гарантии, торговое финансирование, аккредитивы, хеджирование, расчетное обслуживание и валютный контроль.

«Сегодня у профессиональных участников, госорганов и финансовых организаций большое поле для совместного диалога. Рыбная промышленность в России переживает период активной трансформации. Важно, чтобы ее вектор был направлен на долгосрочное развитие, необходимым условием которого является финансовая поддержка, – отметил заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса «Альфа-Банка» Андрей Чулак. – Мы благодарим организаторов за предоставленную возможность выступить партнером Seafood Expo Russia 2019. Интеграция в отраслевую повестку позволит «Альфа-Банку» лучше понимать потребности своих клиентов из рыбной промышленности».

Seafood Expo Russia 2019 поддержали еще одни представители консорциума «Альфа-Групп»: официальным страховым партнером выставки стала компания «АльфаСтрахование». Это одна из крупнейших российских страховых групп с универсальным портфелем услуг, включающим как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц.

В группу «АльфаСтрахование» входят также «АльфаСтрахование-Жизнь», «АльфаСтрахование-ОМС» и «Медицина АльфаСтрахования».

Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: ВВ+ по шкале Fitch Ratings и ruАA+ по шкале агентства «Эксперт РА». Услугами «АльфаСтрахования» уже пользуются более 29 млн человек и 83 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Собственные средства группы составляют свыше 28 млрд рублей.

«Альфа-Банк» и «АльфаСтрахование» представят свои услуги на выставке на объединенном стенде под номером А-27.

Fishnews

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