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27 декабря 2018 года
Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь». Судно, которое строится для группы компаний «Антей», предназначено для добычи и перевозки живого краба и по плану будет сдано заказчику уже летом.

Первый в России

26 декабря на территории судостроительного завода «Пелла» прошла торжественная церемония спуска на воду нового судна для ГК «Антей». Краболов проекта 03070, получивший название «Русь», разрабатывался специально для промысла краба и его дальнейшей транспортировки в живом виде в RSW-танках. До этого судов такого назначения с нуля российские заводы, да и не только российские, никогда не строили.

«Весь современный краболовный флот мира – это бывшие или ярусные суда, или траловые суда, которые были дооборудованы или переоборудованы под краба», – заявил президент группы компаний «Антей» Иван Михнов. По его словам, хотя за основу был взят проект ярусного судна, его пришлось полностью переработать. В результате получилось действительно первое отечественное краболовное судно.

Символическую важность момента подчеркнул президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Он обратил внимание, что история краболовного флота в нашей стране началась в 1928 году: «Тогда впервые на промысел вышел первый советский краболов, он так и назывался «Первый краболов». И вот спустя ровно 90 лет спускается на воду первый российский краболов».

«Сегодня мы творим историю», – согласился с коллегами президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он напомнил, что после распада Советского Союза рыбакам, чтобы вести промысел краба, приходилось закупать подержанные суда в Японии и Корее, что создавало проблемы с переоборудованием флота и предъявлением его регистру. «Думаю, этот знаменательный день станет большой вехой развития и гражданского судостроения, и крабового флота и залогом удачной работы рыбохозяйственного комплекса РФ», – добавил президент АРПП.

Крестной матерью краболова стала Ирина Михнова, которая с первой же попытки успешно разбила бутылку о носовую часть судна. Затем участники церемонии наблюдали, как «Русь», словно в замедленной съемке, буквально по сантиметру входила в ледяную воду, а спустя час заняла место у причальной стенки завода, где будет происходить ее достройка.

К верфи нареканий нет

Стоимость судна длиной 50 метров и водоизмещением более 1800 тонн составила около 15 млн евро. Оборудование на нем установлено полностью отечественное – за исключением главного и вспомогательного двигателей и морозильных компрессоров. По словам генерального директора ООО «Антей» Андрея Поломаря, на сегодняшний день готовность краболова уже превышает 50%.

«Окончание работ планируется в августе 2019 года. Фактически большую часть пути мы уже прошли. На судне установлена силовая линия, то есть основные механизмы – движители. Осталась электронная начинка, электрическая часть, интерьерная часть», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

Опыт сотрудничества с верфью руководитель компании оценил положительно. «Больших нареканий нет. Есть отдельные моменты рабочего порядка, но в целом претензий нет. Строят ребята хорошо, качественно, – не скупился на похвалу Андрей Поломарь. – Нас слышат, задают вопросы, уточняют, потому что для заводчан это тоже первое судно такого профиля, безусловно, они и учатся параллельно».

Серия теряется в тумане

О перспективах будущего краболова в холдинге пока предпочитают высказываться осторожно. «Я очень надеюсь, что это судно будет хорошо работать, но думаю, что это будет видно после того, как оно пройдет ходовые испытания, – предупредил Иван Михнов. – Сегодня это, так сказать, еще только коробка, правда, с главным двигателем, со вспомогачами и прочими механизмами, которые находятся на борту».

Тем не менее дальневосточные рыбаки ожидают, что «Русь» уже в начале осени присоединится к добыче краба. «Нам судно передадут в июле, мы его доработаем и в сентябре будем перегонять через Северный морской путь на Камчатку. Там поставим промвооружение и пойдем рыбачить», – поделился планами президент ГК «Антей».

Новый краболов заложит традицию современного крабового флота, высказал пожелание Александр Дупляков и отметил заслуги компании, которая «несмотря на все сложности и некоторые неопределенности» смогла это сделать.

Неопределенность – очень точная характеристика настроений, царящих в рыбной отрасли в последнее время. Ведь когда в июне 2017 года «Антей» подписывал контракт с «Пеллой», все ожидали скорого выхода постановления, включающего крабов в перечень видов водных биоресурсов, по которым выделяются инвестиционные квоты. Но уже весной при закладке судна разговоры шли только о возможном возврате к аукционам по продаже квот, несмотря на явное нежелание регулятора открыто обсуждать эту тему с рыбацким сообществом.

С тех пор ситуация мало изменилась, разве что намерения Росрыболовства и Минсельхоза по изъятию и реализации части крабовых квот на торгах стали вполне определенными. Несмотря на это руководство «Антея» приняло решение продолжать строительство - на свой страх и риск, но с планами на серию из нескольких судов пока пришлось попрощаться.

«Изначально планировалось три судна, но это под инвестквоты. Насколько мы понимаем, инвестквот не будет, будут аукционы. Если денег хватит на аукционы и на судно, значит будем строить. Если денег не хватит, значит не будем, – резюмировал Иван Михнов. – Один лот в тысячу тонн и судно будут стоить порядка 100 млн долларов. Это огромные деньги».

Анна ЛИМ, Fishnews

Декабрь 2018 г.

  • Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»
  • Судно предназначено для добычи и перевозки живого краба
  • Торжественная церемония прошла на территории судостроительного завода «Пелла»
  • Президент группы компаний «Антей» Иван МИХНОВ
  • Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ
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