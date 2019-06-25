25 июня 2019 года

Депутаты поддержали уточнение по расчету вреда рыбным запасам

Профильный комитет Госдумы одобрил ко второму чтению законопроект, который должен восполнить правовой пробел по расчету вреда, причиненного водным биоресурсам.

Проект изменений закона о рыболовства «в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», в декабре 2018 г. внесло в Госдуму правительство. В первом чтении депутаты приняли законопроект 4 апреля.

Предлагается установить полномочие правительства по утверждению такс для расчета размера вреда, причиненного водным биоресурсам.

Утверждение методики исчисления размера вреда предложено закрепить за федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Как уточнили ранее в пресс-службе правительства, речь идет о Минсельхозе России.

На заседании 25 июня Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Законопроект вносит правовую полноту и ясность в положения закона о рыболовстве о возмещении вреда водным биологическим ресурсам.

Fishnews