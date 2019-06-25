Депутаты поддержали уточнение по расчету вреда рыбным запасам
Профильный комитет Госдумы одобрил ко второму чтению законопроект, который должен восполнить правовой пробел по расчету вреда, причиненного водным биоресурсам.
Проект изменений закона о рыболовства «в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», в декабре 2018 г. внесло в Госдуму правительство. В первом чтении депутаты приняли законопроект 4 апреля.
Предлагается установить полномочие правительства по утверждению такс для расчета размера вреда, причиненного водным биоресурсам.
Утверждение методики исчисления размера вреда предложено закрепить за федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Как уточнили ранее в пресс-службе правительства, речь идет о Минсельхозе России.
На заседании 25 июня Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.
Законопроект вносит правовую полноту и ясность в положения закона о рыболовстве о возмещении вреда водным биологическим ресурсам.
Fishnews