05 апреля 2019 года

Правила возмещения вреда ВБР уточнят

Госдума приняла в первом чтении новые изменения в закон «О рыболовстве…». Эти поправки определяют полномочия органов власти по вопросам исчисления вреда, причиненного водным биоресурсам.

Ранее законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» одобрило правительство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании Госдумы поправки представил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он рассказал, что изменения планируется внести в статьи 53 и 13 закона «О рыболовстве…». В настоящее время частью 1 статьи 53 предусмотрено, что возмещение причиненного ВБР вреда осуществляется в соответствии с утвержденными таксами и методиками. Однако порядок их утверждения законом не урегулирован. Поэтому в статье 53 предполагается определить полномочия правительства и Минсельхоза по утверждению такс и методик.

Также поправки предусматривают перенос из части 2 статьи 53 в статью 13 нормы об определении правительством того, какой размер ущерба следует считать крупным. Илья Шестаков отметил, что это положение «затрагивает исключительно вопросы принудительного прекращения права на добычу», регулируемые не 53-й, а 13-й статьей.

Fishnews