26 июня 2019 года

В Китае перекрыли канал контрабанды морских деликатесов

Китайские правоохранители разрушили очередную цепь нелегальных поставок морепродуктов в КНР из Вьетнама. Нарушители подозреваются в незаконном ввозе лобстеров, улиток и голубых крабов общей стоимостью более 29,1 млн долларов.

Спецоперацию полицейские провели 21 июня, задержано 15 подозреваемых, пишет портал Undercurrent News. Проведены аресты в порту Фанчэн, расположенном недалеко от границы с Вьетнамом, а также в Дунгуане – городе-спутнике Гуанджоу (столицы провинции Гаундун).

По информации таможенных органов, задержанных подозревают в контрабанде 2 тыс. тонн водных биоресурсов. Предполагается, что преступная группа действовала в течение 9 месяцев, начиная с сентября прошлого года.

Во время спецоперации изъято 40 тонн морепродуктов и документальные свидетельства, указывающие на масштабы незаконной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

В последнее время власти Китая уделяют повышенное внимание борьбе с контрабандой рыбы и морепродуктов на свою территорию. В декабре 2018 г. силовики КНР накрыли 16 банд, занимавшихся незаконным ввозом рыбной продукции через Вьетнам.

Fishnews