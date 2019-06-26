26 июня 2019 года

Рыбные консервы в Приморье принесет почтальон

В Приморском крае «Почта России» собирается присоединиться к региональной программе повышения доступности рыбы. Консервы планируется доставлять на дом по заявкам.

Врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук провел встречу с руководителем макрорегиона Дальний Восток «Почты России» Максимом Костиным. Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации, в ближайшее время «Почта России» присоединится к программе «Приморская рыба» и поможет жителям с доставкой рыбных консервов по социальной цене.

«Это успешный социальный проект, и мы с радостью примем в нем участие. Наши сотрудники будут собирать заявки с жителей края, а после – доставлять продукцию на дом», – обещал Максим Костин.

Напомним, что проект «Приморская рыба» стал одним из элементов предвыборной программы Олега Кожемяко, возглавившего регион осенью 2018 г. После победы губернатор пообещал, что работа будет продолжена.

Fishnews