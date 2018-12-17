17 декабря 2018 года

Олег Кожемяко продолжит «Приморскую рыбу» как губернатор

Олег Кожемяко, по предварительным итогам голосования, одержал победу на выборах губернатора Приморского края. Он уже пообещал продолжить программу «Приморская рыба».

Повторные выборы губернатора в Приморье прошли 16 декабря. Олег Кожемяко, согласно предварительным итогам, набрал 61,88% голосов. В выборах он участвовал как самовыдвиженец.

На втором месте оказался кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,16%, на третьем – Алексей Тимченко (Партия роста) с 5,17%, на четвертом – Роза Чемерис («За женщин России») с 3,8%. Такие данные опубликованы на сайте ЦИК, сообщает корреспондент Fishnews.

Указ о назначении Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края президент Владимир Путин подписал 26 сентября 2018 г, после признания недействительными результатов сентябрьского голосования. Олег Кожемяко – рекордсмен по числу регионов, которыми ему довелось руководить. До возвращения в Приморье он в течение трех лет возглавлял Сахалинскую область , ранее – Корякский автономный округ и Амурскую область.

Своим видением проблем рыбной отрасли впервые в статусе главы Приморья Олег Кожемяко поделился в октябре на Международном конгрессе рыбаков . Рыбопромышленные предприятия должны обеспечивать доступные для внутреннего рынка рыбные товары, заявил Олег Кожемяко.

Проект «Приморская рыба» стал одним из главных элементов предвыборной программы врио. При этом он уже пообещал, что работа по обеспечению доступности рыбопродукции будет продолжена. Программу поддерживает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, отметил Олег Кожемяко. За неделю до выборов, 8 декабря, глава Федерального агентства по рыболовству и врио губернатора отвечали на вопросы рыбопромышленников во Владивостоке .

Окончательные итоги выборов Избирательная комиссия Приморского края планирует подвести во вторник, 18 декабря.

Fishnews