26 июня 2019 года

Рыбный кластер Поморья «оформит отношения» с регионом

Правительство Архангельской области утвердило проект соглашения с Арктическим рыбопромышленным кластером. Его участники уже ведут строительство промысловых судов и перерабатывающих заводов.

Кластер объединяет компании, занимающиеся добычей и переработкой рыбы и морских водорослей, судостроительные и судоремонтные предприятия, научные и образовательные учреждения не только Архангельской области, но и других регионов Северо-Запада России.

Участники объединения уже ведут строительство пяти крупных и средних рыбопромысловых судов на Северной верфи и Выборгском судостроительном заводе, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова рассказала, что в ближайшие два года силами участников кластера в столице Поморья будут созданы два новых современных рыбоперерабатывающих завода мощностью от 50 тонн готовой продукции в сутки. Здание одного из этих предприятий уже построено в округе Варавино-Фактория. В цехах идет установка оборудования.

Как пример плодотворного сотрудничества компаний – участников объединения приводят заход на Маймаксанский грузовой участок Архангельского тралового флота траулера ООО «Ягры». Судно успешно доставило в Архангельск 180 тонн трески и пикши и вновь вышло на промысел в Баренцево море. Рыба уже появилась на прилавках магазинов региона.

Соглашение планируется подписать на площадке III Международного рыбопромышленного форума, который вместе с Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий который откроется 10 июля в Санкт-Петербурге. Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По данным организаторов, в выставке примут участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран.

Fishnews