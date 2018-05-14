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Заседание рыбохозяйственного совета. Фото пресс-службы Северо-Западного теруправления Росрыболовства

Рыбную промышленность Поморья хотят объединить в кластер

В Архангельской области планируют создать рыбопромышленный кластер, который объединит все предприятия отрасли. В том числе занимающиеся строительством и обслуживанием судов.

Заседание рыбохозяйственного совета прошло в Архангельске. В совещании участвовали губернатор Игорь Орлов, заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук, министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова, представители научных учреждений и крупных рыбодобывающих предприятий.

Петр Савчук отметил, что рыбный бизнес области уже начал строительство на северных верфях четырех судов под инвестквоты. Главным преимуществом региона представитель федерального агентства назвал Архангельский порт, через который проходит Северный морской путь. «Большой потенциал кроется также в рыбоводстве, поскольку на территории области насчитывается достаточно много водоемов, пригодных для выращивания лососевых видов рыб», – добавил замглавы Росрыболовства.

Игорь Орлов подчеркнул, что сегодня ключевой вопрос – создание в области рыбохозяйственного кластера. Основной замысел – объединить компании рыбной отрасли по принципу участия в технологических схемах выпуска продукции, строительства и обслуживания судов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ, сейчас в регионе только промышленным и прибрежным рыболовством занимаются 17 предприятий, на которых трудятся свыше 1,4 тыс. человек.

Уже разработан проект концепции, проведены встречи с потенциальными участниками проекта, рассказала Ирина Бажанова. По ее словам, после многих обсуждений предложено название «Арктический рыбопромышленный кластер».

Рабочая группа по созданию кластера была создана в области в ноябре 2017 г. Предложения региона вошли в план мероприятий по реализации Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, отметила Ирина Бажанова.

Fishnews


  • Заседание рыбохозяйственного совета. Фото пресс-службы Северо-Западного теруправления Росрыболовства
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы Северо-Западного теруправления ведомства
  • Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ. Фото пресс-службы Северо-Западного теруправления Росрыболовства
  • Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА. Фото пресс-службы Северо-Западного теруправления Росрыболовства
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    НазадМетки: кластерросрыболовство
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