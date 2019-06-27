27 июня 2019 года

Внимание Африки обратили на мелкую рыбу

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО ООН) призывает африканские государства развивать промысел мелких пресноводных пелагических рыб. По мнению экспертов, добыча этих видов поможет местному населению восполнить дефицит белка в рационе.

Мелкие пелагические виды рыбы обычно перерабатываются, продаются и употребляются в пищу целиком. На Африканском континенте доля таких объектов в общем объеме вылова на внутренних водоемах составляет практически 75%. В то же время на мелкую рыбу мало обращают внимание из-за низкой стоимости.

Новое исследование ФАО показало важность этих видов рыбы в формировании продовольственной безопасности в Африке, пишет британский портал Undercurrent News.

В докладе организации говорится, что обеспечение доступности мелкой рыбы для потребителей зависит от «глубоко социальных, экономических и политических» преобразований в различных областях – от управления до маркетинга.

Эксперты ФАО выяснили, что недостаток внимания к мелким пелагическим видам рыб приводит к росту их нелегальной добычи: законы в основном защищают и регулируют промысел более дорогих видов. При этом авторы исследования считают, что увеличение объемов освоения мелкой рыбы происходит не из-за перелова крупной. По мнению специалистов, это является частью перехода к более сбалансированной добыче, сообщает корреспондент Fishnews.

Особи мелких видов весят всего несколько грамм и воспроизводят свою биомассу практически вдвое быстрее, чем рыба крупных видов. Таким образом с экосистемной точки зрения добыча мелкой рыбы менее опасна для ее популяций. Специалисты ФАО полагают, что рост вылова мелких пелагических видов в реках и озерах Африки может стать решением проблемы нехватки продуктов питания во многих регионах континента.

Одной из причин, по которым промысел мелких пелагических видов плохо изучен, является его незаконный характер. Для большинства африканских водоемов установлены ограничения по минимальному размеру вылавливаемой рыбы с целью защиты молоди. Из-за этого промысел мелких видов вынужден оставаться в тени.

ФАО рекомендует властям африканских стран собрать больше статистики о добыче мелких видов рыб и признать социально-экономическую и продовольственную значимость этих объектов. Государства Черного континента призывают пересмотреть законы, регулирующие промысел.

Fishnews