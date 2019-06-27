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Скалистый берег Каспийского моря. Фото из «Википедии»

Промысел на Волге и Каспии идет успешно

К 26 июня российские пользователи освоили 2,3 млн тонн водных биоресурсов, что на 1% ниже уровня 2018 г. В Волжско-Каспийском бассейне вылов составляет около 36 тыс. тонн - почти на четверть больше, чем год назад.

В Дальневосточном бассейне отечественные рыбаки добыли 1,6 млн тонн, прибавка по сравнению с результатом на отчетную дату прошлого года составила 4%. На промысле минтая освоено 1,17 млн тонн - на 58 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 г. Трески поймано 93 тыс. тонн (+26 тыс. тонн), тихоокеанской сельди - 110,19 тыс. тонн (-8,32 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне вылов составил 261,53 тыс. тонн, что на 25,9% ниже уровня 2018 г. На промысле трески добыча снизилась на 15 тыс. тонн к результату на отчетную дату прошлого года – до 193 тыс. тонн, пикши добыто 27,5 тыс. тонн (-17,5 тыс. тонн).

В Западном бассейне объем вылова вырос на 9% к уровню 2018 г. и достиг 56 тыс. тонн. Шпрота поймано 35 тыс. тонн (+4 тыс. тонн), балтийской сельди - 16,1 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне освоено 36 тыс. тонн - на 6,7% меньше, чем год назад. На промысле хамсы вылов снизился на 4 тыс. тонн к уровню 2018 г. – до 17,7 тыс. тонн, шпрота добыто 5,6 тыс. тонн (-0,4 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне объем добычи увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 36 тыс. тонн. На промысле крупного и мелкого частика вылов вырос на 4 тыс. тонн к уровню 2018 г. – до 17 тыс. тонн. Пресноводных видов ВБР освоено 13,7 тыс. тонн (+2,7 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российские рыбопромышленники добыли 186,2 тыс. тонн. Это ниже уровня прошлого года на 32,3 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана суда РФ поймали 100,7 тыс. тонн (+32,4 тыс. тонн).

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