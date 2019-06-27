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История с браконьерством и взяткой произошла в селе Взморье. Фото с сайта Wikimapia

Браконьерский улов не удалось «отбелить» взяткой

На Сахалине задержали двоих местных жителей за попытку дачи взятки полицейскому. По версии следствия, с помощью мзды злоумышленники надеялись «закрыть вопрос» с незаконно добытой рыбой.

Прокурор Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Долинского района. Им инкриминируют преступления, предусмотренные частью 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).

Следствие установило, что в селе Взморье сотрудник полиции обнаружил одного из мужчин на месте хранения рыбы, имеющей признаки браконьерской добычи. Чтобы законность происхождения улова не проверяли, обвиняемый предложил правоохранителю взятку, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры. По ее информации, мужчина попросил знакомого передать полицейскому 40 тыс. рублей. После передачи денег обоих задержали.

Уголовное дело направлено в Долинский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Fishnews

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