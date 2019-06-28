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Пикша. Фото из «Википедии»

Исландия сократила квоту пикши

Министерство рыболовства и сельского хозяйства Исландии установило лимиты на вылов рыбы в следующем году. Квоту пикши пришлось сократить на 28% – до 40,7 тыс. тонн.

При назначении лимитов министерство руководствовалось рекомендациями Морского исследовательского института страны и осторожным подходом Международного совета по исследованию моря (ICES, ИКЕС).

Специалисты института установили, что популяция трески находится в хорошем состоянии. Поэтому квота на ее вылов была увеличена на 3% – до 272 411 тонн, пишет Undercurrent News. Вырос на 2% и лимит добычи сайды.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в то же время ряд квот сократили. Особенно это коснулось пикши – 40 723 тонны (-28%), указывают в пресс-службе правительства Исландии. Такая ситуация связана с тем, что не сбылся прогноз роста популяции, кроме того коэффициент вылова был снижен с 0,4 до 0,35. Также уменьшились лимиты освоения гренландского палтуса, сельди и некоторых других видов.

Министр рыболовства и сельского хозяйства Кристьян Тор Юлиуссон (Kristjan Thor Juliusson) отметил, что основой исландской системы управления промыслом является принятие решения о квотах на основе рекомендаций науки. Это позволяет обеспечить сохранение морских ресурсов для будущих поколений. Одним из свидетельств правильности такого решения, по мнению чиновника, является тот факт, что популяция трески в последние годы постоянно растет и сейчас находится на пике численности за последние 60 лет.

Fishnews

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