28 июня 2019 года

Морской деликатес перехватили приморские пограничники

В Приморском крае из незаконного оборота изъяли очередную партию камчатского краба – более 750 кг. По предварительной оценке, причиненный водным биоресурсам ущерб превысил 9,6 млн рублей.

В Фокино пограничники досмотрели микрогрузовик, в котором обнаружили 29 мешков с морепродуктом. Ценный груз сопровождали трое жителей Большого Камня, которые не смогли представить какие-либо документы на товар.

Всего изъято 2680 полудолей камчатского краба, сообщили Fishnews в пресс-группе регионального Погрануправления ФСБ России. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб, по предварительной оценке, превышает 9,6 млн рублей.

Вынесено определение о возбуждении административного дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ или открытом море). Проводится разбирательство.

Fishnews