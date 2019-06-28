28 июня 2019 года

Заполярье готовит свою программу доступной рыбы

В Мурманской области рыбодобывающие организации и предприятия торговли приглашают к участию в социальном проекте «Наша рыба». Предполагается организовать розничные продажи рыбы по ценам на 30% ниже средних по региону.

Планируется, что стороны заключат соглашение о сотрудничестве сроком на три года с последующим продлением. Документ будет определять перечень рыбной продукции и список магазинов, в которых она будет реализовываться с минимальной наценкой, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Также могут быть предусмотрены дорожные карты и планы-графики совместных мероприятий в рамках проекта.

Fishnews