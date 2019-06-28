28 июня 2019 года

Ихтиологи наведаются на первозданные водоемы

В этом году сотрудники Кроноцкого заповедника планируют провести масштабное обследование водных экосистем Северной Камчатки, Корякии и континентальной Чукотки. За три месяца специалисты собираются проверить фауну в общей сложности более 50 озер и рек.

Изыскания пройдут при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Фонда президентских грантов и Российского научного фонда.

Северо-восток России до сих пор слабо исследован. Развитая озерно-речная сеть этой территории населена десятками групп животных, многие из которых, возможно, еще не открыты. Пресноводная фауна развивалась в этих условиях сотни тысяч лет. Происходило многократное переселение видов из Арктики в бассейн Тихого океана, из Америки в Азию и обратно. Сохранилось множество реликтовых групп, связанных с древней Берингией. Сегодня стремительное изменение климата в северных широтах грозит разрушить экосистемные связи, что приведет к деградации еще неизвестного науке биоразнообразия, отмечают в Кроноцком заповеднике.

«Мы хотим восстановить информацию о путях и сроках заселения разными видами рыб водной сети северо-востока Азии. Это позволит лучше понять механизмы эволюции арктической фауны и уточнить сроки масштабных климатических событий древности. Подобные работы не раз обсуждались в научных кругах, однако так и не были проведены из-за транспортной недоступности региона и высокой стоимости полевых изысканий. Благодаря поддержке фондов в этом году мы приступим к этим работам», - рассказал научный сотрудник заповедника Евгений Есин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения, специалисты проведут первичное обследование фауны более 50 озер и рек. По результатам анализа структуры экосистем водоемов запланировано два протяженных пеше-водных маршрута - будет подробно дообследована ихтиофауна и условия ее обитания. Участники экспедиции установят самописцы параметров среды в озерах, где обитают интересующие исследователей рыбы. Это позволит описать современные условия их жизни в течение года.

«Основным объектом исследований станут различные виды лососевых и сиговых рыб, населяющих водные объекты этой территории, включая водоемы Корякского заповедника. В ходе работ мы планируем выбрать несколько ключевых объектов для дальнейших многолетних исследований структуры экосистем и путей эволюции рыб в данном регионе», - отметил научный сотрудник заповедника Григорий Маркевич.

Для перемещения от объекта к объекту будет использован легкомоторный вертолет. В экспедиции примут участие шесть специалистов-ихтиологов и пилот, общая продолжительность работ составит 3 месяца. Суммарная протяженность маршрутов - 7 500 км. Все снаряжение уже тщательно подобрано, запасы еды и топлива созданы в Петропавловске-Камчатском, Анадыре, Певеке и небольших поселках по ходу движения исследовательской группы.

Fishnews