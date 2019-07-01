01 июля 2019 года

G20 волнует здоровье океанов

Лидеры стран «Группы двадцати» подписали декларацию по итогам саммита в Японии. В документе отразили вопросы борьбы с морским пластиковым мусором и браконьерским промыслом.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в Осаке 28-29 июня. Ключевые договоренности главы государств зафиксировали в итоговой декларации, текст которой опубликован на сайте президента РФ.

В частности, лидеры стран признают насущную необходимость решения сложных и актуальных глобальных вопросов, в том числе изменение климата, нехватку ресурсов, загрязнение воздуха и морской среды, включая морской пластиковый мусор, утрату биоразнообразия. «Необходимо изменение парадигмы с тем, чтобы она включала в себя ускоренное формирование эффективного цикла окружающей среды и экономического роста за счет инноваций при важной роли деловых кругов в сочетании с усилиями государственного сектора», - говорится в документе.

Стороны вновь обратили внимание на проблему морского мусора, в особенности морского пластикового мусора и микропластика, сообщает корреспондент Fishnews. Лидеры стран подтвердили, что меры по преодолению проблемы должны приниматься всеми государствами на национальном и международном уровнях в партнерстве с соответствующими заинтересованными сторонами.

«В связи с этим мы намерены незамедлительно предпринять необходимые шаги на национальном уровне с целью предотвращения и значительного сокращения сброса пластикового мусора и микропластика в океан», - заявили участники саммита.

Кроме того, лидеры G20 разделяют (и призывают к этому остальных членов международного сообщества) «Осакскую стратегию для синего океана». Ожидается, что она приведет к сокращению дополнительного загрязнения морскими пластиковыми отходами до нулевого уровня к 2050 г. Предполагается, что к такому эффекту приведет применение подхода на основе всеобъемлющего жизненного цикла: сокращение безответственного сброса пластикового мусора с помощью улучшения управления отходами и инновационных решений наряду с признанием важной роли пластика для общества и устойчивости.

«В целях реализации этого видения мы принимаем Рамочные основы действий «Группы двадцати» в области морского пластикового мусора», - говорится в декларации.

Также в документе указано на то, что во многих частях света незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел продолжает представлять серьезную угрозу для устойчивости океана. «Мы признаем важность борьбы с ННН-промыслом в целях обеспечения устойчивого пользования морскими ресурсами и сохранения морской среды, в том числе биоразнообразия, и вновь подтверждаем свою приверженность тому, чтобы положить конец ННН-промыслу», - подчеркнули лидеры «Большой двадцатки».

Fishnews