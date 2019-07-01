01 июля 2019 года

Близ столицы Приморья предлагают создать мариферму

На аукционе разыграют участок под аквакультуру площадью 117 га в Японском море возле Владивостока. Организованные Росрыболовством торги пройдут в электронной форме.

Согласно указанным в аукционной документации координатам, участок ПКЯМ-346 расположен в нескольких милях от Владивостока – в северо-восточной части Амурского залива вблизи устья реки Раздольной. РВУ предоставляется под пастбищную или индустриальную аквакультуру в обособленное водопользование на 25 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Начальная цена лота – 1,13 млн рублей. Заявки принимаются до 28 июля, сам аукцион стартует 5 августа в 2:00 по московскому времени. Торги пройдут на электронной площадке «РТС-тендер». Напомним, интернет-аукционы на участки под аквакультуру проводятся с прошлого года.

Fishnews