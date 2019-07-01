01 июля 2019 года

Власти изучат потребность во флоте на Каспии

Правительство РФ утвердило план для развития морских портов в Каспийском регионе. Предполагается проанализировать потребность во флоте и подготовить предложения по поддержке судостроения.

Стратегия развития морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 г. была принята в 2017 г. Теперь правительство определило план реализации стратегии, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что проделанная работа «поможет превратить Каспийский регион (имеются в виду регионы России – прим. корр.) в одну из значимых зон международной торговли и транзита, а также в экономически активную территорию Российской Федерации с опережающими темпами развития».

При этом стратегия предусматривает несколько направлений:

- развитие транспортного узла Каспийского бассейна и включение его в систему международной торговли;

- создание устойчивого транспортного и логистического коридора, связывающего Россию с Ираном, Индией и странами Персидского залива;

- социально-экономическое развитие Каспийского региона;

- развитие в Каспийском регионе бизнеса, ориентированного на экспорт через транспортный узел Каспийского бассейна;

- снижение логистических издержек;

- развитие гражданского судостроения и судоремонта в Каспийском регионе;

- укрепление обороноспособности и безопасности южных границ Российской Федерации.

В рамках направления «Развитие гражданского судостроения и судоремонта в Каспийском регионе» в план включена разработка и утверждение прогнозной (перспективной) потребности в судах (пассажирских, транспортных, технического флота, рыбопромысловых и др.) Каспийского бассейна. Отвечают за эту работу Минпромторг, Минтранс, Росрыболовство и Минкавказ.

Также предусматривается анализ действующих мер господдержки судостроения на территории РФ. По результатам планируется выработать предложения по оптимизации этих инструментов для увеличения количества новых судов в Каспийском бассейне. Исполнители по этому пункту – Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Росрыболовство и Минкавказ.

Напомним, что для развития рыболовства на Каспии власти готовят механизм субсидирования строительства мало- и среднетоннажного рыбопромыслового флота.

Fishnews