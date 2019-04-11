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Маломерный флот используется, в частности, на промысле наваги у берегов Сахалина

Государство компенсирует до 30% стоимости малого флота

Минпромторг разработал правила предоставления субсидий для строительства малых и средних рыбопромысловых судов, а также рефрижераторов и флота для аквакультуры. Судовладельцам возместят до 30% стоимости нового судна.

Проект постановления правительства ‎«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота» 10 апреля размещен для обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Предполагается, что на субсидии смогут претендовать пять типов судов: рыбопромысловое маломерное длиной от 15 до 20 м, малое – от 20 до 30 м, среднее – от 30 до 39 м, рефрижераторное – от 100 м с объемом трюмов не менее 2000 куб. м и судно для аквакультуры – от 13 м.

Как сообщает корреспондент Fishnews, максимальный размер компенсации, которую сможет получить судовладелец, – 30% «от предельной стоимости приобретения (строительства) судна». Предельная стоимость будет зависеть от региона. Например, для Дальнего Востока цена малого судна может достигать 455 млн рублей, для Республики Крым – 420 млн рублей, а для остальных территорий - только 350 млн рублей. Для транспортных рефрижераторов и судов для марикультуры ценовой порог единый и составляет 1,2 млрд рублей и 50 млн рублей соответственно.

По условиям программы поддержка распространяется только на суда, заложенные на верфях не ранее 1 января 2019 г. Для получения субсидии судно должно быть зарегистрировано в Государственном судовом реестре или Российском международном реестре судов или Российском речном регистре. Еще одно обязательное условие – наличие свидетельства об отнесении судна к продукции, произведенной в Российской Федерации. Средства будут предоставляться только после введения судна в эксплуатацию

В пояснительной записке к проекту отмечается, что основная цель субсидий – стимулирование обновления рыбопромыслового флота на Балтийском, Каспийском, Азовском и Черном морях, где ведется низкорентабельный промысел дешевых и массовых видов рыб и нет возможности использовать механизм инвестквот. Всего до 2024 г. планируется построить около 120 новых судов, 100 из которых – добывающие, а 20 - обслуживающие хозяйства марикультуры.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений ‎на 2013 – 2030 годы».

Общественное обсуждение проекта завершится 24 апреля.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультурадальний востокправительствосудостроение
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