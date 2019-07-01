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Круглый стол с участием рыбаков-любителей, пользователей рыбоводных участков и представителей министерства сельского хозяйства региона состоялся в Челябинске. Фото пресс-центра областного минсельхоза

Рыболовы и рыбоводы Урала постараются ужиться на РВУ

В Челябинской области обсудили проблему с рыбалкой на участках аквакультуры: зачастую любители вылавливают не аборигенные виды, а разводимого карпа. На круглом столе стороны договорились о взаимодействии.

Во встрече приняли участие региональные рыбаки-любители, пользователи рыбоводных участков, представители министерства сельского хозяйства области. По итогам круглого стола стороны, между которыми возникли разногласия по поводу свободного доступа рыболовов к озерам с РВУ, достигли определенных договоренностей.

В частности, как минимум одно предприятие до конца года обеспечит рыболовам беспрепятственный доступ к водоемам, на которых ведется пастбищное рыбоводство. Но с условием: добывать можно будет только аборигенную рыбу. Представители рыбацкого сообщества же предложили свою помощь в выявлении нарушителей. А нарушений хватает, например, любители вылавливают молодого карпа, который выпускается в водоемы для разведения, сообщили Fishnews в пресс-центре областного минсельхоза.

«Из рыбоводных участков, их у нас в пользовании 11, ограничение было введено на трех: Касарги, Теренкуль, Яу-Балык, на остальных никаких ограничений нет, любители рыбачат, — рассказал гендиректор «Кыштымского рыбоводного хозяйства» Александр Новиков. — Ситуация такая: рыбаки, идя на рыбоводный участок, в большинстве случаев прикрываются - «Мы приходим ловить карася и чебака, мы не будем ловить объекты аквакультуры», но когда приезжаешь на водоем, видишь — полные садки карпенка. Давайте создадим инициативную группу из рыболовов-любителей, представителей Общественной палаты, поедем на водоемы и посмотрим: а в действительности что ловят рыболовы-любители на рыбоводных участках? Я приглашаю представителей общественности выехать на озеро Теренкуль и посмотреть, что происходит. Туда сейчас массовый наплыв рыболовов-любителей и массово ловят этого карпенка».

«Мы готовы помочь вам, — ответил представитель рыбацкого сообщества Михаил Акатьев, — мы обратимся через социальные сети к рыбакам с призывом не вылавливать рыбопосадочный материал, рыбу, которую разводят рыбоводы-предприниматели. Предложим оставить это озеро в покое до того времени, когда мы окончательно договоримся о правилах рыбалки в Челябинской области, и порядочные люди на это откликнутся. Мы готовы помочь любыми доступными для нас средствами: если надо обратиться к рыбакам, выставить общественные патрули — без проблем!»

Начальник отдела рыбоводства и рыболовства областного минсельхоза Алексей Екимов напомнил, что министерство тоже занимается этой проблемой. Пользователям РВУ рекомендовали не ограничивать доступ рыбаков-любителей к водным объектам и не запрещать добычу аборигенных видов. А на прилегающих территориях установить аншлаги с информацией: какую рыбу ловить можно, а какая – собственность пользователя. Также организована работа горячей телефонной линии для обращений рыбаков-любителей и рыбоводов.

Планируется, что на очередной встрече в министерстве выработают новые решения для урегулирования ситуации. Алексей Екимов от лица областного минсельхоза предложил рыбакам-любителям создать ассоциацию для включения ее в комиссию по определению границ рыбоводных участков. Также в министерстве не против присутствия ассоциации на выпусках объектов аквакультуры. Минсельхоз воздержится от формирования новых РВУ до начала следующего года, когда вступит в силу федеральный закон о любительском рыболовстве.

Fishnews

  • Круглый стол с участием рыбаков-любителей, пользователей рыбоводных участков и представителей министерства сельского хозяйства региона состоялся в Челябинске. Фото пресс-центра областного минсельхоза
  • Круглый стол с участием рыбаков-любителей, пользователей рыбоводных участков и представителей министерства сельского хозяйства региона состоялся в Челябинске. Фото пресс-центра областного минсельхоза
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