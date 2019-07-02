02 июля 2019 года

Сахалинским лососям готовят новую меру защиты

В бассейнах трех рек Сахалина планируется запретить плавание маломерных судов во время нереста лососевых. Ожидается, что это позволит надзорным органам эффективнее бороться с незаконной добычей красной рыбы.

Поправки в правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Сахалинской области подготовило региональное агентство по рыболовству. До 26 июля проект НПА будет проходить процедуру общественного обсуждения, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке отмечается, что, несмотря на принимаемые меры, браконьерство продолжает наносить существенный ущерб запасам ресурсов, подрывая экономику законной рыбохозяйственной деятельности в области. Поэтому предлагается ограничить использование ряда водных объектов для плавания на маломерных судах в период активного нерестового хода лососей.

Согласно поправкам, для маломерных судов будут закрыты:

- бассейн реки Найба в период с 1 июля по 31 октября;

- бассейн реки Поронай (за исключением участка от устья вверх по течению 9 км) в период с 1 июля по 30 сентября;

- бассейн реки Таранка (Кенга) в период с 1 июля по 30 сентября.

Исключения предусмотрены для выполнения функций государственного контроля и надзора, аварийно-спасательных работ, государственного мониторинга водных объектов и водных биоресурсов, научно-исследовательских работ, рыбоохраны, а также мероприятий по охране окружающей среды.

Планируется, что изменения вступят в силу 15 августа.

Fishnews