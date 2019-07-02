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Перуанские рыбацкие лодки в гавани Пукусана, провинция Лима. Фото Undercurrent News

Рыбаки Перу пожаловались на чиновников

Ведущим промысел анчоуса перуанским рыбакам угрожает кризис, заявило Национальное общество промышленности республики (Sociedad Nacional de Industrias, SNI). Причиной сложившейся ситуации называют действия правительственных ведомств.

SNI выпустило обращение в форме пресс-релиза. Президента Перу Мартина Вискарра попросили предпринять «решительные действия для помощи рыболовному сектору страны с целью предотвратить увеличение безработицы и бедности в портах», сообщает корреспондент Fishnews.

Виновными глава подкомитета по рыболовству и аквакультуре SNI Карлос Миланович назвал Министерство производства, Национальную службу по рыболовной санитарии (SANIPES), а также Национальную таможенную и налоговую службу, пишет британский портал Undercurrent News.

По мнению SNI, в последние несколько месяцев мелкие рыбаки широко столкнулись с неэффективностью ветеринарной службы, недостатком правил, регулирующих доступ чиновников министерства на перерабатывающие производства, а также общей некомпетентностью в вопросах отрасли со стороны налогового управления.

«Складывается впечатление, что чиновники стремятся закрыть фабрики, что приведет к потере тысяч рабочих мест для рыбаков и работников фабрик», - говорится в обращении Национального общества промышленности Перу.

Fishnews

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